আসাদুজ্জামান খান কামালের দুটি গাড়ি, প্লট ও ১১৮ কাঠা জমি জব্দের আদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) মামলা থাকায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের দুটি গাড়ি, রাজধানীর পূর্বাচলের নিউ টাউন প্রকল্পের ১০ কাঠা প্লট এবং দোহার ও আশুলিয়ায় ১১৮ কাঠা জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন মঙ্গলবার এই আদেশ দেন।
দুদকের উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম জানান, দুটি গাড়ির মূল্য দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ৬১ লাখ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা। দুটি গাড়ি, প্লট ও ১১ দলিলের জমির আনুমানিক মূল্য দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা।
আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৬ কোটি ৪১ লাখ ৫৭ হাজার ৫৭৪ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন করার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর ৮টি ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনকভাবে ৫৫ কোটি ৯২ লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৬ টাকা লেনদেন করেছেন। এ জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ২৭(১) ধারাসহ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২–এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, তদন্তে জানা গেছে, আসামি আসাদুজ্জামান খান অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ অন্যত্র বিক্রয় বা হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার প্রচেষ্টায় রয়েছেন। মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামির অপরাধলব্ধ সম্পদ জব্দ করা প্রয়োজন।