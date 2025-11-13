বাস পোড়ানোর মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে আওয়ামী লীগ নেতা ইস্কান্দার

রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কমিটির সদস্য ইস্কান্দার মির্জা শামীমকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। বাস পোড়ানোর ঘটনায় গুলশান থানায় হওয়া একটি মামলায় পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইসতিয়াক এই আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, ইস্কান্দারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপপরিদর্শক লিটন কুমার বসাক। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি হয়। আসামিপক্ষে আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
ইস্কান্দার মির্জাকে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে রাজধানীর গুলশান-২ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে লক্ষ্মীপুর-৪ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ইস্কান্দার। ১০ নভেম্বর বিকেলে তাঁর নির্দেশে আসামিরা গুলশান থানার শাহাজাদপুর বাঁশতলা এলাকায় বাস পুড়িয়ে দেন। এতে মামলার বাদী গাড়ির মালিক হাফিজুল ইসলামের ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে এই ঘটনায় ইস্কান্দার মির্জার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
শুনানিতে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁরা এ ঘটনার সঙ্গে ইস্কান্দারের সম্পর্ক না থাকার দাবি করেন।