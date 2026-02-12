বংশালের কেন্দ্রটিতে ভোটার, এজেন্ট ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সবাই নারী

রাজধানীর পুরান ঢাকার জনাকীর্ণ এলাকা বংশাল। ব্যস্ত সড়কের পাশে একটি বিদ্যালয়। নাম বংশাল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আর গণভোটের ভোটকেন্দ্র এটি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভোটারদের পদচারণে মুখর কেন্দ্রটি।
এই কেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো. মাসুদুল ইসলাম। আজ দুপুরে জানালেন, কেন্দ্রটি নারী ভোটারদের জন্য। অর্থাৎ এই কেন্দ্রের সব ভোটার নারী। শুধু কি তাই, কেন্দ্রের এজেন্ট থেকে শুরু করে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা—সবাই নারী।
মাসুদুল ইসলাম বলেন, ‘সকাল থেকে ভোটার উপস্থিতি অনেক ভালো। এখন পর্যন্ত কারও কোনো অভিযোগ নেই।’
দুপুরে কেন্দ্রটিতে গিয়ে দেখা যায়, নারী ভোটাররা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিচ্ছেন। কথা হলো গৃহিণী শিরীন আক্তারের সঙ্গে। বললেন, ‘২০১৪ সালের পর ভোট দিতে পারিনি। অনেক বছর পরে ভোট দিতে পেরে শান্তি লাগছে। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি।’
চারটি ভোটকক্ষ ঘুরে একটিতে কয়েকজন বোরকা পরা নারীকে দেখা গেল। ভোট দিতে এসেছেন তাঁরা। জানা গেল, নারী এজেন্ট, নারী পোলিং কর্মকর্তা ও নারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা তাঁদের মুখ দেখে পরিচয় নিশ্চিত করছেন। এরপর ব্যালট পেপার দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে ভোটারদের কাউকেই আপত্তি জানাতে দেখা যায়নি।