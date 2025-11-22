জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিভার্সেল মেডিকেলের মধ্যে স্বাস্থ্য চুক্তি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে করপোরেট স্বাস্থ্য চুক্তি হয়েছে। শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে হাসপাতালের সম্মেলনকক্ষে এ চুক্তি সই হয়। চুক্তিতে সই করেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট (জেলা ও দায়রা জজ) মো. আমিরুল ইসলাম এবং হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী।
চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সব সদস্য এবং তাঁদের পরিবার হাসপাতালে এক্সিকিউটিভ হেলথ চেকআপ, কার্ডিয়াক হেলথ চেকআপ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিশেষ ছাড় পাবেন। এ ছাড়া হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল (যুগ্ম জেলা জজ) মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক (সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) এস এম শরিয়ত উল্লাহ, সহকারী মহাসচিব জিয়া উদ্দিন আহমেদ। ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) এ কে এম সাহেদ হোসেন, হেড অব করপোরেট নীতা চক্রবর্ত্তী, হেড অব ব্র্যান্ড সি এফ জামান প্রমুখ।