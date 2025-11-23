দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নতুন পদ সৃষ্টি ও অবৈধ নিয়োগ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে গঠিত এনফোর্সমেন্ট টিম আজ রোববার সরেজমিনে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ে যায়। এ সময় তারা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও রেকর্ড সংগ্রহ করে।

দুদক জানায়, প্রাথমিক যাচাই–বাছাইয়ে কিছু অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। তবে অভিযোগগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনার জন্য সংগ্রহ করা সব নথিপত্র বিশ্লেষণ করা হবে। রেকর্ডপত্রের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দুদক কমিশনের কাছে দাখিল করা হবে। এরপর কমিশন আইনানুগ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আরও পড়ুন