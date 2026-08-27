বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

শুভ সকাল। আজ ২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

প্রথম আলো ডেস্ক

রাফালকে ‘ভূপাতিত’ করা চীনা যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, এর বিশেষত্ব কী

চীন তাদের বিমানবাহিনীর জন্য ব্যবহার করে জে-১০সি যুদ্ধবিমান। বহুমাত্রিক এই যুদ্ধবিমানের রপ্তানি সংস্করণ হচ্ছে জে-১০সিই
ফাইল ছবি: রয়টার্স

প্রায় দেড় বছর ধরে চীনের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার পর বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য যুদ্ধবিমান জে-১০সিই কেনার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত চীনের তৈরি ওই যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

সব ধরনের ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

কোলাজ প্রথম আলো

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটির ক্ষমতায় আসার পর কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চলছে। বিস্তারিত পড়ুন...

রংপুরে চার খুন: পুলিশের দেওয়া তথ্য নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা কতটা অমূলক

রংপুরে চার খুনের ঘটনায় পুলিশের ভাষ্য নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে

রংপুর শহর সুখের শহর বলে পরিচিত। সেই শহরে নিশ্চিন্ত বাস করাও আর নিরাপদ নয়। এক বাসায় চার খুনের কারণ যা-ই হোক, শহর যে অনিরাপদ, তা কি অসত্য? এই শহর কি আর ফিরবে সুখের শহরে? বিস্তারিত পড়ুন...

সূর্যবংশীর পর ‘সংঘর্ষে’ জয়সোয়ালও, আইসিসি-বিসিসিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

বিশেন হালাম্বাগেকে ধাক্কা দিয়েছেন সূর্যবংশী

ক্রিকেট মাঠে উত্তেজনা নতুন কিছু নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কথা-কাটাকাটি, উদ্‌যাপন—সবই খেলার অংশ। কিন্তু সেই উত্তেজনা যখন শারীরিক সংঘর্ষে গড়ায়, তখন প্রশ্ন ওঠে খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ে। ভারতের দুই তরুণ ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সোয়ালের সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা সেই আলোচনাই সামনে এনেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

২৩ বছর পর সেই নায়িকা এসে বললেন, ‘আমি বেঁচে আছি’

মালিনী এখন আর তখন। কোলাজ

সম্প্রতি ২৩ বছর পর ক্যামেরার সামনে ফিরে এসে মালিনী নিজেই বললেন, ‘আমি বেঁচে আছি। আমি এখানেই আছি।’ এই একটি বাক্য যেন বহু বছরের কৌতূহলের অবসান ঘটিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

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