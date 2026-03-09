সুষ্ঠু তদন্তের দাবি সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির

রাজধানীর বনানীতে একটি আবাসিক ভবন থেকে পড়ে ১৫ বছর বয়সী এক গৃহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের দাবি জানিয়েছে।
আজ সোমবার সংগঠনটির গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথাগুলো বলা হয়। সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি বাংলাদেশের ৭১টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্ল্যাটফর্ম। সংগঠনটির পক্ষে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বিবৃতিটি পাঠান।
বিবৃতিতে বলা হয়, ৮ মার্চ দেশে যখন সরকারি, বেসরকারি ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছিল, তখন রাজধানীর বনানীর ১৩ নম্বর সড়কের একটি সাততলা ভবন থেকে নিচে পড়ে এক তরুণী গৃহশ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।
এতে আরও বলা হয়, নারীর অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকারের দিনে এ ঘটনা সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য, অবহেলা ও গৃহশ্রমিকদের অনিরাপদ অবস্থার নির্মম বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এটি মৃত্যু নাকি হত্যা, সে প্রশ্নও উঠেছে। এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের জোর দাবি জানিয়েছে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি। পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।