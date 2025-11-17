এই সময়ের মধ্যে এত বড় বিনিয়োগ হয়নি: নৌ উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের মালিকানাধীন এপিএম টার্মিনালসের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকার। এই সময়ের মধ্যে এত বড় বিনিয়োগ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন।
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে এক গোলটেবিল বৈঠকে নৌ উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আজকে বাংলাদেশে এই সময়ের মধ্যে সবচাইতে বড় একটা ইনভেস্ট আমরা কন্ট্রাক্ট করে আসলাম।’
‘চার্টিং পিস, সিকিউরিং বর্ডারস: বাংলাদেশ’স পোস্ট ইলেকশন চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য রোহিঙ্গা ক্রাইসিস’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকটি যৌথভাবে আয়োজন করে ফাউন্ডেশন ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এফএসডিএস) ও কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রিজিলিয়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট কানাডা (সিআরআরআইসি)। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা। এতে সেশন চেয়ার হিসেবে ছিলেন এফএসডিএসের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহী আকবর।
অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণে ৫৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হয়তো এত বড় বিনিয়োগ হয়নি। পুরো বিনিয়োগটাই ডেনমার্কের। তারা বিশ্বের এক নম্বর গ্রিন কান্ট্রি।
কেরানীগঞ্জে অবস্থিত পানগাঁও টার্মিনাল চুক্তির বিষয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ১৩৫ কোটি দিয়ে এটা বানিয়ে ১৪০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এটাও যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তারা এমএসসির (দ্বিতীয় বৃহত্তম শিপিং লাইনস) সঙ্গে যুক্ত।