সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে দরপত্র জমার সময় বাড়ল চার মাস

বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর (আইওসি) দরপত্র দাখিলের সময়সীমা চার মাস বাড়ানো হয়েছে।
‘বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০২৬’–এর আওতায় দরপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ৩০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই সময়সীমা চার মাস বাড়িয়ে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অফশোর বিডিং রাউন্ড নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা এবং তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ডেটা সেলস প্যাকেজ সহজলভ্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে দরপত্র দাখিলের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।
সময় বাড়ানো ও ডেটা প্যাকেজ সহজলভ্য করার ফলে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর এই বিডিং রাউন্ডে অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করছে মন্ত্রণালয়।