‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে হত্যা মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে ২০১৬ সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে সাতজনকে হত্যার মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়াকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ রোববার আছাদুজ্জামান মিয়াকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন।
ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আজ আছাদুজ্জামান মিয়াকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তিনি ট্রাইব্যুনালের অন্য মামলায় আগে থেকে গ্রেপ্তার আছেন।
এ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি।