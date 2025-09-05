জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের ভূমিকায় গুরুত্বারোপ টিআই চেয়ারপারসনের

জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের ভূমিকায় গুরুত্বারোপ করেছেন বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) চেয়ারপারসন ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়াঁ।
তিন দিনের ঢাকা সফরের শেষ দিন বৃহস্পতিবার ধানমন্ডিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কার্যালয়ে নাগরিক সমাজ, দূতাবাস ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে টিআই চেয়ারপারসন এ গুরুত্বারোপ করেন।
‘জনতার শক্তি ও কর্তৃত্ববাদের পতন: গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও জবাবদিহিমূলক শাসনের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক বক্তৃতায় কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়াঁ।
ভ্যালেরিয়াঁ বলেন, সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সফলতা নিশ্চিতের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের বিবরণী জমাদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কার্যকর করতে সুশীল সমাজের তদারকি অপরিহার্য।
টিআই চেয়ারপারসন আরও বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও বাংলাদেশে সুশীল সমাজ ও বর্তমান সরকারের উদ্যোগকে সমর্থন দিতে হবে। যেসব দেশে সরকারি অর্থ লুট হয় অথবা ঘুষ লেনদেন হয় আর যেসব দেশে এই লুট করা অর্থ নিরাপদ মনে করা হয়—তাদের সবার এখন একসঙ্গে কাজ করা উচিত। তবেই সবার জন্য একটি কল্যাণকর বিশ্ব গড়া সম্ভব হবে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব কখনোই সমাধানের পথ নয়।
উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, দুর্নীতি, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং কর্তৃত্ববাদবিরোধী সংগ্রামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দেন।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী, বেসরকারি সংগঠন ‘নিজেরা করি’র সমন্বয়কারী খুশী কবির প্রমুখ।