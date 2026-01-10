যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন সফররত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকার
গণতান্ত্রিক রূপান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অব্যাহত

যুক্তরাষ্ট্র ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করে। ওয়াশিংটনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় সমর্থনের অঙ্গীকার করেছেন। খলিলুর রহমান ভিসা বন্ড শিথিল, কৃষি আমদানি বৃদ্ধি, ডিএফসি অর্থায়ন এবং গাজায় স্থিতিশীলতা বাহিনীতে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র বিষয়গুলো ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মার্কিন সহায়তা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানানো হয়।

