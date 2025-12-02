আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট লাইফস্টাইলে এগিয়ে বিএইচএল সিরামিকস

সময়ের সঙ্গে বিশ্ববাজারে নিজের একটি আলাদা অবস্থান তৈরি করেছে বাংলাদেশের সিরামিক–শিল্প। গুণগত মান, নান্দনিকতা এবং প্রযুক্তির অসাধারণ সমন্বয়ে দেশীয় ব্র্যান্ডগুলো এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও সমান সফল। রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত ‘সিরামিক এক্সপো বাংলাদেশ ২০২৫’ সেই অগ্রযাত্রার একটি স্পষ্ট প্রতিফলন।
২৭ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সিরামিক–শিল্পের অন্যতম এ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে ২৫টি দেশের ৩০০টি গ্লোবাল ব্র্যান্ড। এর মধ্যে অন্যতম বিএইচএল গ্রুপ। এ প্রদর্শনীতে বিএইচএল গ্রুপ প্রদর্শন করেছে বিএইচএল সিরামিক, কুংফু সিরামিক, ভিঞ্চি সিরামিক এবং পারলা স্যানিটারিওয়্যারের সমন্বিত পণ্যতালিকা। স্টলজুড়ে ছিল নতুন প্রযুক্তির টাইলস, স্মার্ট কমোড, ওয়ান-পিস মডেল, ডুয়াল-লেভেল অজু বেসিন এবং হাইজিন-ফোকাসড স্যানিটারি পণ্যের বিস্তৃত প্রদর্শনী।
বিএইচএল গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার মো. খালেদুর রহমান বলেন, ‘এবারের সিরামিক এক্সপোর স্টল ডিজাইনে আমাদের মূলত তিনটি ভাবনা ছিল—দৃশ্যমান ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি, ব্যবহারকারীর বাস্তব পণ্য-অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনের উপস্থাপন।’
নতুন পণ্যগুলো সম্পর্কে খালেদুর রহমান বলেন, ‘আমাদের পারলা স্যানিটারিওয়্যারের তিনটি পণ্য তিন ধরনের ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে। আকসা অজু বেসিন, নেক্সোরা স্মার্ট ওয়াটার ক্লোজেট এবং মোনাকো ওয়ান-পিস ওয়াটার ক্লোজেট।’
মো. খালেদুর রহমান আরও বলেন, ‘আমরা চেয়েছি স্টলের প্রতিটি উপাদানে আমাদের ব্র্যান্ডের গুণগত মান, টেকসই নির্মাণের মানসিকতা এবং গ্রাহক-অভিজ্ঞতার মূল বার্তাটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠুক। এর ধারাবাহিকতায় আমরা সামনে আরও ইনোভেটিভ, টেকসই ও স্মার্ট প্রযুক্তির পণ্যবাজারে আনতে কাজ করছি। একই সঙ্গে দেশীয় উৎপাদনকে আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।’
এই বেসিন এর আরগোনমিক ও সহজপ্রাপ্য ডিজাইনের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত। এটি সব বয়সের ব্যবহারকারী, যেমন প্রবীণ ব্যক্তি, শিশু কিংবা হুইলচেয়ারে থাকা ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যা অস্বস্তিকরভাবে ঝুঁকে থাকা বা ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কমায়। এটি উচ্চমানের, সহজে পরিষ্কারযোগ্য সিরামিক দিয়ে তৈরি এবং এর মসৃণ গ্লেজড ফিনিশ দাগ, ব্যাকটেরিয়া ও দুর্গন্ধ প্রতিরোধ করে। এ ছাড়া একই ইউনিটে হাত ও পা ধোয়ার সুবিধা থাকায় এটি একটি স্পেস-সেভিং ডিজাইনের অনন্য উদাহরণ।
স্মার্ট হোমের যুগে বাথরুমও পিছিয়ে নেই। বিএইচএলের ‘নেক্সোরা স্মার্ট ওয়াটার ক্লোজেট’ সে বিষয়ই আরও স্পষ্ট করেছে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুট সেন্সর, রিমোট কন্ট্রোল, স্বয়ংক্রিয় ঢাকনা খোলা ও বন্ধ হওয়া, স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশিং, স্মার্ট নজল ক্লিনিং এবং ইনস্ট্যান্ট হিটিং (তাৎক্ষণিক গরম করার প্রযুক্তি)। এতে থ্রি ইন ওয়ান ইন্টিগ্রেটেড ওয়াশিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত।
বিএইচএল গ্রুপের অন্যতম ব্র্যান্ড পারলা স্যানিটারিওয়্যারের ‘মোনাকো ওয়াটার ক্লোজেট’এক্সপোতে ক্রেতা-দর্শনার্থী বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই ওয়ান-পিস টয়লেটটি এর প্রিমিয়াম ‘পারলা’ব্র্যান্ডিং এবং শক্তিশালী সাইফনিক অথবা ডুয়াল ফ্লাশ মেকানিজমের জন্য পরিচিত, যা পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি দ্রুত ও কার্যকরভাবে বোল পরিষ্কার করে। মসৃণ, জয়েন্ট-ফ্রি নকশার কারণে এটি সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং এর সফট-ক্লোজ ও কুইক-রিলিজ সিট রক্ষণাবেক্ষণকে করে তুলেছে অত্যন্ত সুবিধাজনক ও নিরাপদ।
বিএইচএল গ্রুপের টাইলস ভেঞ্চার নিয়ে মো. খালেদুর রহমান বলেন, ‘বিএইচএল, কুংফু ও ভিঞ্চি সিরামিকে আমরা চীন ও ইউরোপের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টাইলস উৎপাদন করছি। আগে যেসব টাইলস আমদানি করা হতো, এখন সেগুলোই গ্রাহকের পছন্দ, প্রয়োজন ও সুবিধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশে উৎপাদন করছি।’ তিনি বলেন, অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রেস সিস্টেম, উন্নত মানের কিলন এবং আন্তর্জাতিক সারফেস ফিনিশিং প্রযুক্তির মাধ্যমে রকার, ল্যাস্টার গ্র্যানুলা, গ্লু গ্র্যানুলা, সুগার ইফেক্টসহ বিভিন্ন প্রিমিয়াম ফিনিশ টাইলস সম্পূর্ণ ইন-হাউসে তৈরি করে বিএইচএল।
এবারের সিরামিক এক্সপোতে অংশগ্রহণ এবং প্রত্যাশা নিয়ে জানতে চাইলে বিএইচএল গ্রুপের গ্রুপ ডিরেক্টর সিফাত আরমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের মূল প্রত্যাশা হলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভিজিটরদের কাছে বিএইচএল গ্রুপের সিরামিক ও স্যানিটারি সলিউশনগুলোকে আরও শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করা। এই এক্সপো আমাদের নতুন টাইলস-টেকনোলজি, স্মার্ট স্যানিটারি এবং উৎপাদন সক্ষমতার অগ্রগতি বিশ্ববাজারে তুলে ধরার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।’
গ্রাহকদের কাছে ব্র্যান্ডের মানদণ্ড প্রসঙ্গে সিফাত আরমান বলেন, বিএইচএল গ্রুপ তিনটি বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়—আন্তর্জাতিক মানের গুণগত মান, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উৎপাদন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি ও হাইজিন-ফোকাসড সলিউশন। টাইলস ও স্যানিটারি—উভয় সেগমেন্টেই ইউরোপীয় প্রযুক্তি, রোবোটিক গ্লেজিং, অটোমেটেড টেস্টিংসহ কঠোর কোয়ালিটি কন্ট্রোলে পণ্য তৈরি হয়।
বিএইচএল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. শাহেদুল ইসলাম গ্রুপের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ সম্পর্কে বলেন, ‘আমরা আরও উন্নত স্মার্ট টেকনোলজিভিত্তিক স্যানিটারি পণ্য ও বড় সাইজের প্রিমিয়াম টাইলসের উৎপাদন বাড়াচ্ছি। সব সময় আমাদের একটিই লক্ষ্য—টেকসই, আরামদায়ক ও নান্দনিক স্যানিটারি-লাইফস্টাইল তৈরি করা।’
মো. শাহেদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমরা শুধু পণ্য বিক্রি করি না, মানুষের জীবনযাত্রার নান্দনিকতা ও সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা করি। আপনার বাসা, অফিস কিংবা যেকোনো প্রজেক্টকে আরও সুন্দর, টেকসই ও কার্যকর করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি।’