আনিস আলমগীরের গ্রেপ্তার-রিমান্ডের ঘটনায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্বেগ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) স্থায়ী সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই ডিবি কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে মামলা দায়েরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে সংগঠনটি।
সোমবার ডিআরইউর সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, মামলার পর আনিস আলমগীরকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ড চলাকালে তাঁকে যেন কোনো ধরনের অসম্মান, হয়রানি বা নাজেহাল করা না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
ডিআরইউ জানায়, কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই গত রোববার সন্ধ্যায় সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে সেখানে আটকে রেখে পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। গ্রেপ্তার দেখানোর পর তাঁকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
ডিআরইউ নেতারা মনে করেন, এ ধরনের আচরণ অতীতের স্বৈরাচারী শাসনামলে সাংবাদিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন–পীড়নের স্মৃতি উসকে দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, হয়রানি ও নির্বিচার গ্রেপ্তারের ঘটনা নিয়মিত ঘটেছে। বর্তমান ঘটনাটি সেই দুঃখজনক বাস্তবতারই পুনরাবৃত্তি বলে মন্তব্য করেন তাঁরা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কোনো অভিযোগ ছাড়াই কাউকে ডিবি কার্যালয়ে ডেকে নেওয়া, সেখানে আটকে রাখা কিংবা পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার দেখানো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের ঘটনা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার জন্য উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছে ডিআরইউ।