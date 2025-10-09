সাবেক মেয়র তাপসের তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
এর আগে শেখ ফজলে নূর তাপসের তিনটি ব্যাংক হিসাবের তথ্য তুলে ধরে ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. ফেরদৌস রহমান।
দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ ফজলে নূর তাপস সংসদ সদস্য ও মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এ সম্পদের পরিমাণ ৭৩ কোটি ১৯ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭ টাকা। এর আগে গত ৫ জানুয়ারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে শেখ ফজলে নূর তাপসের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। তাঁর স্ত্রীর নামেও মামলা হয়েছে।
দুদকের তথ্য অনুযায়ী, শেখ ফজলে নূর তাপসের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৭৩ কোটি ১৯ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭ টাকার সম্পদ অবৈধভাবে অর্জনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে তাঁর এ সম্পদ সংগতিপূর্ণ নয়।
মামলায় বলা হয়েছে, শেখ তাপসের ২৭টি ব্যাংক হিসাবে ৫৩৯ কোটি ১৬ লাখ ২৫ হাজার ২৭৮ টাকা ও ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫২৭ ডলারের অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
মামলায় তাপসের স্ত্রী আফরিন তাপসও ৬ কোটি ৪০ লাখ ৮৯ হাজার ৯৮ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর নয়টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৭০ কোটি ৮৯ লাখ ৯৩ হাজার ৬৬৯ টাকা ও ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৯৬৩ ডলারের অস্বাভাবিক লেনদেন করা হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। সরকার পতনের পর শেখ ফজলে নূর তাপসকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। ধারণা করা হয়, সরকার পতনের আগেই তিনি বিদেশে চলে গেছেন।