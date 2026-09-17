এ-লেভেল এবং ও-লেভেল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দিল আইইউবি

কেমব্রিজ ও এডএক্সেল কারিকুলামের এ-লেভেল এবং ও-লেভেল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ২১০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে বেসরকারি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি)। শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্যাপন ও উচ্চশিক্ষার পথে তাঁদের উৎসাহিত করতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
গত বুধবার চট্টগ্রামের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) কেন্দ্রের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ম তামিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইউবির স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেসের ডিন কে আয়াজ রাব্বানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আসিফ পারভেজ, নগর–পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক আদনান মান্নান ও চট্টগ্রামের প্রথম এভারেস্টজয়ী বাবর আলী।
অনুষ্ঠানে আইইউবির অ্যাডমিশনস, ফিন্যান্সিয়াল এইড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের পরিচালক লিমা চৌধুরী, উপপরিচালক প্রিয়াঙ্কা দে, আউটরিচ অফিসার মো. ফুয়াদ হোসেন ও হুইজ কমিউনিকেশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ বকুল বক্তব্য দেন। স্বাগত বক্তব্য দেন হুইজ কমিউনিকেশনসের পরিচালক (অ্যাডমিন অ্যান্ড প্ল্যানিং) কাজী আরফাত।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। পরে চট্টগ্রামের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য তুলে ধরে নৃত্যরূপের শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। পরিবেশনাটি পরিচালনা করেন প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া।
এরপর কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে সম্মাননা দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও ছিল। জাদুশিল্পী রাজীব বসাকের জাদু প্রদর্শন ও সংগীতশিল্পী শান্তনু দত্তের গান পরিবেশন করেন।