অন্তর্বর্তী সরকার কেন বিচার বিভাগকে পঙ্গু করে রেখেছে: এ কে আজাদ

সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নোয়াবের সভাপতি এ কে আজাদ বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার জানে তাদের মেয়াদ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, তাহলে তাদের ভয় কোথায়? তারা কেন বিচার বিভাগকে পঙ্গু করে রেখেছে?
আজ বুধবার সকালে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন–এ ‘মিডিয়া সেলফ-রেগুলেশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক নীতি সংলাপে এ কে আজাদ এ কথা বলেন। গণমাধ্যম–সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে এই সংলাপের আয়োজন করে মিডিয়া রিসোর্সেস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)।
সংলাপে এ কে আজাদ বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। তবু তারা কেন ন্যায়বিচার দিচ্ছে না এবং কেন নিরীহ মানুষকে জেলে পাঠাচ্ছে?
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তারের সমালোচনা করে নোয়াবের সভাপতি বলেন, ‘কয়েকজন নিরীহ মানুষকে বাড়ি থেকে তুলে এনে পুলিশ হিউজ অ্যামাউন্ট ডিমান্ড করছে। যে দিতে পারছে, সে থানা থেকে রিলিজ হয়ে যাচ্ছে, আর যে দিতে পারছে না, তাকে…সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জেলে পাঠানো হচ্ছে।’
সংলাপে বিগত সময়ে সাংবাদিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নিয়েও কথা বলেন এ কে আজাদ। তিনি বলেন, সব সরকারের চরিত্র একই। অতীতে যারা সরকারে ছিল, বর্তমানে যারা আছে, তাদের চরিত্র একই। ভবিষ্যতে যারা আসবে, তারাও ভালো হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ঠিক না করতে পারলে, সমালোচনা করতে না পরলে ‘ইথিক্যাল জার্নালিজম’ করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেছেন এ কে আজাদ।
সংলাপে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, সাবেক গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ প্রমুখ।