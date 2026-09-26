ব্র্যাক ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক আবদুর রাজ্জাক

ব্র্যাক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ড. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।
পরিচালনা পর্ষদে আবদুর রাজ্জাককে স্বাগত জানিয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারপারসন মেহেরিয়ার এম হাসান বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংক যখন প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পদার্পণ করছে, তখন শক্তিশালী সুশাসনব্যবস্থা এবং কৌশলগত তদারকি আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।’ তিনি বলেন, ‘গবেষণা, উন্নয়ন, শিক্ষা এবং নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে আবদুর রাজ্জাকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমাদের বোর্ডকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করবে। তাঁর মূল্যবান দিকনির্দেশনা আমাদের ব্যাংকের সুশাসনকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ভ্যালু তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।’
অর্থনীতি, গবেষণা, উন্নয়ন এবং জননীতি নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে আবদুর রাজ্জাকের, যা ব্র্যাক ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ও উৎকর্ষের যাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।
দেশে ও বিদেশে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বর্তমানে ঢাকাভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টেগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি লন্ডনে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মধ্যে হেড অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পলিসি অন্যতম। সেখানে তিনি বাণিজ্যনীতি ও গ্লোবাল অ্যাডভোকেসি বিষয়ে কমনওয়েলথের কাজের নেতৃত্ব দেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন।
আবদুর রাজ্জাক সাব-সাহারা আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতিসহ বহু দেশীয় গবেষণা ও কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন, নীতি বিশ্লেষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমেও যুক্ত রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। বেশ কয়েকবার জি-২০ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সামনে টেকনিক্যাল প্রেজেন্টেশনও দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস এবং হাউস অব কমন্সের কমিটিগুলোর সামনে এভিডেন্স উপস্থাপনের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন।
বাংলাদেশে প্রধান প্রধান উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর গবেষণা, নীতি বিশ্লেষণ এবং জননীতি সংলাপে ড. রাজ্জাক দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন। তাঁর কাজের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও পরবর্তী সমন্বয়, বাণিজ্য ও রপ্তানি সক্ষমতা, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমবাজার, দারিদ্র্য ও অসমতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অভিবাসন ও রেমিট্যান্স এবং সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলি।
আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতিসংঘ এবং অন্য উন্নয়ন অংশীদারদের অসংখ্য নীতিনির্ধারণী গবেষণায় নেতৃত্ব ও অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি, সামাজিক নিরাপত্তা সংস্কার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করেছেন তিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার অব সোশ্যাল সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি বই, জার্নাল আর্টিকেল এবং পলিসি পেপার রচনা করেছেন।