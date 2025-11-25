বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৫ নভেম্বর। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।

ভূমিকম্পসহ বড় দুর্যোগ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত উদ্ধার সরঞ্জাম দেশে নেই

ভূমিকম্পের পর গত শুক্রবার পুরান ঢাকায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের তৎপরতা
ছবি: প্রথম আলো

ভূমিকম্পসহ বড় কোনো দুর্যোগে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম দেশে নেই। গত ১৯ বছরে কেনা সরঞ্জামগুলোর অর্ধেকই মেয়াদোত্তীর্ণ বা অচল হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ তৃতীয় ধাপে সরঞ্জাম সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল, ৪ বছরে তার মাত্র ২০ শতাংশ কিনতে পেরেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। বিস্তারিত পড়ুন...

আসন সমঝোতা নিয়ে কৌশলী অবস্থান জামায়াতের

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে এখনো স্পষ্ট অবস্থান জানায়নি জামায়াতে ইসলামী। এ ক্ষেত্রে কিছুটা কৌশলী অবস্থান নিয়েছে দলটি। ইসলামী আন্দোলনসহ সমমনা সাতটি দলকে নিয়ে পাঁচ দফা দাবিতে অভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকারের ওপর একধরনের চাপ বজায় রেখে নির্বাচনী কৌশল সাজাচ্ছে। পাশাপাশি ‘এক আসনে এক প্রার্থী’—এই নীতিকে ভিত্তি করে দলগুলো আসনভিত্তিক জরিপ চালাচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে হাসিনা কি আর ফিরতে পারবেন

শেখ হাসিনা

গত কয়েক দিনে যত সংবাদমাধ্যম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, টক শোতে ডেকেছে, তাদের সবার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়। এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রীর ফাঁসির রায় এই প্রথম। বিস্তারিত পড়ুন...

পাঞ্জাবের ‘মাটির ছেলে’ থেকে বলিউড তারকা, ধর্মেন্দ্রকে কতটা চেনেন

তিন শর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র

ছয় দশকের বেশি সময় ধরে তিনি অভিনয় করেছেন। কখনো অ্যাকশন হিরো, কখনো রোমান্টিক নায়ক; কখনো আবার কাঁদিয়েছেন দর্শককে। পর্দায় দৃঢ়চেতা এই অভিনেতা বাস্তব জীবনে ছিলেন পুরোপুরি উল্টো, সংবেদনশীল, নরম মনের মানুষ। পাঞ্জাবের এক ছোট শহর থেকে উঠে এসে হয়েছিলেন বলিউডের ‘হি-ম্যান’। তিন শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন, পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও ভালোবাসা। বিস্তারিত পড়ুন...

যখন হতাশ হতাম, ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম—স্ত্রী বুঝিয়ে বলত তোমার সময় আসবে

যুব বিশ্বকাপজয়ী হাসান মুরাদের টেস্ট অভিষেক হয়েছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪০ ম্যাচে ১৭১ উইকেট নেওয়ার পর যুব বিশ্বকাপজয়ী হাসান মুরাদের টেস্ট অভিষেক হয়েছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে। ২ ম্যাচের সিরিজে ১২ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি স্পিনার কথা বলেছেন টেস্ট অভিষেকের আনন্দ, এর আগের দীর্ঘ অপেক্ষা, ক্যারিয়ারের নানা বাঁক নিয়ে। বিস্তারিত পড়ুন...

