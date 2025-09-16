টফির কনটেন্টের পাইরেসি রোধে বিটিআরসিকে বাংলালিংকের চিঠি

বাংলালিংক তাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম টফির কনটেন্টের অবৈধ ব্যবহার রোধে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দিয়েছে। অপারেটরটি বলছে, তাদের মৌলিক কনটেন্টগুলো অবৈধভাবে বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচার হচ্ছে।
৪ সেপ্টেম্বর বিটিআরসিকে পাঠানো চিঠিতে বাংলালিংক বলেছে, বিভিন্ন অবৈধ অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে টফির লাইভ গেম, চলচ্চিত্র, নাটকসহ মৌলিক কনটেন্ট অননুমোদিতভাবে স্ট্রিম করা হচ্ছে। এ ধরনের পাইরেসি সরাসরি টফির ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং সরকারি রাজস্ব আয়েও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
বাংলালিংক জানিয়েছে, তাদের নজরদারিতে একাধিক প্ল্যাটফর্মসহ টরেন্ট সাইট, টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং গিটহাবেও তাদের কনটেন্ট পাওয়া যায়। অবৈধভাবে কনটেন্ট প্রচারে ব্যবসায়িক ক্ষতির পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের সাইবার নিরাপত্তার জন্যও ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। ম্যালওয়্যার বা ডেটা চুরির সম্ভাবনা রয়েছে।
এ ছাড়া আসন্ন এশিয়া কাপ ২০২৫ শুরুর আগে পাইরেসি রোধে বিটিআরসির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে ওই চিঠিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল বাংলালিংক।
জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াসহ পাইরেসি বন্ধে বিটিআরসিকে কিছু পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলালিংক।