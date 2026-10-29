জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এনসিটিবি
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এনসিটিবি
বাংলাদেশ

এবার এনসিটিবির সদস্যসহ চার কর্মকর্তাকে বদলি

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

এবার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) প্রাথমিক শাখার সদস্যসহ চার কর্মকর্তাকে বদলি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। চারজনকেই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে ঢাকার বাইরে দূরের বিভিন্ন কলেজে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এ নিয়ে পাঁচ দিনের ব্যবধানে সংস্থাটির ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি করা হলো। এর আগে ২৫ ও ২৬ অক্টোবর দুই দফায় এনসিটিবির ১০ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়।

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আজ যে চার কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক) অধ্যাপক মো. ইকবাল হায়দারকে পঞ্চগড় সরকারি কলেজে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অধ্যাপক মো. আব্দুল মুমিন মোচ্ছাব্বিরকে বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ, অধ্যাপক মো. সাফায়েত আলমকে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ ও সংস্থাটির উপসচিব (সহযোগী অধ্যাপক) সিরাজুল ইসলামকে খুলনার সরকারি ব্রজলাল কলেজে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বদলি করা চার কর্মকর্তাকে আগামী ১ নভেম্বরের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল ছাড়তে (অবমুক্ত হওয়া) বলা হয়েছে। অন্যথা একই তারিখে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হবেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

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