নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় তারেক রহমানের নিন্দা, চাইলেন আইনি তদন্ত

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং রাজধানীর কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
নুরুল হকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তারেক রহমান। তিনি এ ঘটনার আইনি তদন্তের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে তিনটায় তারেক রহমান তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন।
ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান লিখেছেন, ‘বিএনপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা গণতান্ত্রিক উত্তরণের এক অত্যন্ত নাজুক সময়ের মধ্যে আছি। যার প্রথম পদক্ষেপ জাতীয় নির্বাচন। সম্মিলিতভাবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আজকের ঘটনার মতো অস্থিতিশীল ঘটনাগুলো যেন আর না ঘটে এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফেসবুকে আরও লিখেছেন, গণতন্ত্রপন্থী অংশীজনেরা, যার মধ্যে বিএনপি ও তার মিত্ররাও আছে, তাদের অবশ্যই সংযম ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। গত বছরের গণ–অভ্যুত্থানের প্রকৃত চেতনাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। দেশকে অবশ্যই বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
তারেক রহমান লিখেছেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে এই মব–সন্ত্রাসের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখা, আইনের শাসন সমুন্নত রাখা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল দেশ গড়ে তোলা উচিত। কেবল গণতান্ত্রিক পথে জনগণকে ক্ষমতায়িত করা এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য ও মর্যাদা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে সফল হওয়া যাবে।