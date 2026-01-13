মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াউ সোয়ে মো
বাংলাদেশ

ঢাকায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব, গুলিতে শিশু আহত হওয়ার প্রতিবাদ

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াউ সোয়ে মোকে আজ মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করেছে বাংলাদেশ। মিয়ানমার সীমান্তের ওপারে গোলাগুলির ঘটনায় বাংলাদেশি আহত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ জানানো হয়েছে।

মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে আসা গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছে টেকনাফের ৯ বছরের শিশু হুজাইফা আফনান। রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তলবের সময় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে এটা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাংলাদেশে অপ্ররোচিতভাবে গুলি চালানো আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং সুষ্ঠু পার্শ্ববর্তী সম্পর্কের জন্য বাধা।

মিয়ানমারকে স্পষ্টভাবেই বাংলাদেশ বলেছে, ভবিষ্যতে এমন আন্তসীমান্ত গোলাগুলির ঘটনা বন্ধে তাদের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশ এ কথাও বলেছে যে মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ ও দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে যা কিছু ঘটুক না কেন, তা যেন কোনোভাবেই বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব না ফেলে।

মিয়ানমার রাষ্ট্রদূত কিয়াউ সোয়ে মো আশ্বস্ত করেছেন, তাঁর সরকার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ নেবে এবং আহত ও তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

গত রোববার সকাল ৯টার দিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে ছোড়া গুলিতে আহত হয় টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেচ্ছিব্রিজ সীমান্ত এলাকার শিশু হুজাইফা। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হুজাইফা আফনানের শারীরিক অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন। গতকাল সোমবার সকালে টেকনাফের হোয়াইক্যাং সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে মো. হানিফ (২৮) নামের এক যুবকের বাঁ পা উড়ে গেছে।

