হামের উপসর্গে গেল আরও ৫ প্রাণ, আক্রান্ত ১২৮৫ জন

হামের সংক্রমণ বছরের শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু এতে নজর দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি যখন প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন দেশজুড়ে শুরু হলো টিকাদান। সেই টিকাদানে বাদ পড়ে গেল ৪০ লাখ শিশু। স্বাভাবিকভাবেই সংক্রমণ কমেনি। দুই দফায় গণটিকাদান হলেও প্রায় ভুলে যাওয়া রোগে প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে হাজারের বেশি মানুষ।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ গতকাল সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার সারা দেশে হামের উপসর্গে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আর এ সময় নতুন করে ১ হাজার ৩৫৭ জন হামের উপসর্গের রোগী শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে ৮৭ জনের। সব মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টায় হামের রোগী হয়েছে ১ হাজার ২৮৯ জন।
আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে ১০ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত দেশে মোট ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৫৬ জন হামের উপসর্গের রোগী শনাক্ত হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে ২৪ হাজার ৬১০ জনের। এ সময়ে হামের উপসর্গে ১ হাজার ১৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিশ্চিত হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ১০৫। বাংলাদেশের ইতিহাসে হামে এত সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।
গত ২৪ ঘণ্টায় হাম সন্দেহে মৃত্যুর পাঁচজনের মধ্যে তিনজন চট্টগ্রাম বিভাগের এবং একজন করে ঢাকা ও সিলেট বিভাগের। এ সময়ে নিশ্চিত হামজনিত মৃত্যু নেই।
গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগগুলোর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি হাম সন্দেহের রোগী শনাক্ত হয়েছে, ৫১৪ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩৮, সিলেটে ১৬৫, খুলনায় ১৪৫, বরিশালে ১২৩, ময়মনসিংহে ১০৭, রাজশাহীতে ৩৭ এবং রংপুরে ২৮ জন শনাক্ত হয়েছে।
এ সময়ে নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্তের সংখ্যাও ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি, ৬৭ জন। চট্টগ্রাম ও সিলেটে ১০ জন করে শনাক্ত হয়েছে।
গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত বিভাগভিত্তিক হিসাবে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৫১২ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৮ হাজার ২১৮, বরিশালে ২৫ হাজার ৮৭১, সিলেটে ২১ হাজার ২৯০, খুলনায় ১৬ হাজার ৪৯১, ময়মনসিংহে ১২ হাজার ৬৯১, রাজশাহীতে ১১ হাজার ৮৬৭ এবং রংপুরে ৪ হাজার ৬১৬ জন।