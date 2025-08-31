এখানে চিকিৎসা হলে নুরুলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে: রাশেদ খান

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। দেশে চিকিৎসা হলে নুরুল হকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এবং তাঁর জীবনে ঝুঁকি আসতে পারে বলে সন্দেহ করছেন রাশেদ খান।
আজ রোববার বেলা একটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান রাশেদ খান।
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নুরুল হকের ওপর লাঠিপেটার ঘটনায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) দেওয়া বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান তিনি।
রাশেদ খান বলেন নুরুল হক এখনো কাতরাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা সন্দেহ করছি, বাংলাদেশে তাঁর যে ধরনের চিকিৎসা দরকার, সেটা সম্ভব নয়। যেহেতু হাসিনার আমলে নুরুল হক ২২ বার হামলার শিকার হয়েছেন; তাঁর পুরো দেহ ক্ষতবিক্ষত। সুতরাং এই মুহূর্তে তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য আমরা মনে করি সিঙ্গাপুর অথবা ইউকেতে নিতে হবে।’
রাশেদ খান বলেন, ‘আমরা মনে করছি, বাংলাদেশে যেসব চিকিৎসক রয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই দক্ষ। আর অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা দিতে পারেন। কিন্তু নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। আমরা সন্দেহ করছি, এখানে চিকিৎসা হলে নুরুল হকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এবং তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে একধরনের ঝুঁকি নেমে আসতে পারে। বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে যে ইনজেকশন পুশ করে একজন জাতীয় ও জনপ্রিয় নেতাকে মেরে ফেলা হয়েছে।’
রাশেদ খান বলেন, গতকাল সরকারের পক্ষ থেকে নুরুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজকেও নুরুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।
সরকারের কাছে তদন্ত কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান রাশেদ খান। সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করবে বললেও সেটি করবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে বলে জানান তিনি।