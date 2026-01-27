বাংলাদেশ

আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশিদের জন্য আবার ওয়ার্ক ভিসা চালুর আশ্বাস ওমানের

ওমানের শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের বৈঠক। সৌদি আরবের রিয়াদে, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশিদের জন্য ওয়ার্ক ভিসা আবারও চালু করার আশ্বাস দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ওমানের শ্রমমন্ত্রী মাহাদ বিন সাঈদ বিন আলী বাওয়াইন সালিম আল-বুসাইদির সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের বৈঠকে এ আশ্বাস পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রিয়াদে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল লেবার মার্কেট সম্মেলনের ফাঁকে আজ ওমানের শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠক করেন আসিফ নজরুল। এ সময় তিনি অনিয়মিত বাংলাদেশি কর্মীদের জরিমানা ছাড়া বৈধ করার বিষয়ে ওমান সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

বৈঠকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বাংলাদেশি দক্ষ কর্মী যেমন প্রকৌশলী, চিকিৎসক, নার্সরাও যাতে ওমানের শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারেন—সে জন্য ওমানের মন্ত্রীর সহযোগিতা চান। পাশাপাশি অদক্ষ, আধা দক্ষ কর্মী ভিসার ওপর স্থগিতাদেশ পর্যালোচনার অনুরোধ করেন।

ওমানের শ্রমমন্ত্রী জানান, অনিয়মিত ও অনথিভুক্ত (আনডকুমেন্টেড) প্রবাসী কর্মীদের নিয়মিত করার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে ২০২৩ সাল থেকে সাময়িকভাবে অদক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মীদের জন্য নতুন ওয়ার্ক ভিসা স্থগিত রাখা হয়েছে। তিনি আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশিদের জন্য ওয়ার্ক ভিসা আবারও চালু করার আশ্বাস দেন।

বৈঠকে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, আইনি সংস্কার, কর্মী পাঠানোর আগে দক্ষতা যাচাই, প্রাক্‌-বহির্গমন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাগতিক দেশের ভাষা, সংস্কৃতি আর আইন সম্পর্কে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে ওমানের শ্রমমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা চলতি বছরের প্রথমার্ধে ওমানের রাজধানী মাসকাটে যৌথ কারিগরি কমিটির (জেটিসি) পরবর্তী অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার ও শ্রম সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য এরই মধ্যে চূড়ান্ত সমঝোতা স্মারক সইয়ের জন্য ওমানের শ্রমমন্ত্রীকে আহ্বান জানান।

