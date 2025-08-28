বায়ুদূষণ কমানো গেলে বাংলাদেশের ২৫ জেলায় মানুষের আয়ু যতটা বাড়ত

বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সে (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআইসি)। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সবচেয়ে জনবহুল ২৫ জেলায় বায়ুদূষণ কমানো গেলে মানুষের গড় আয়ু কতটা বাড়ত তা উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০২৩ সালে ঢাকা জেলায় বস্তুকণা (পিএম ২.৫) দূষণের যে বার্ষিক গড় মাত্রা ছিল, তা কমানো গেলে জেলাটির মানুষের গড় বায়ু বাড়ত ৭ বছর। একইভাবে চট্টগ্রামের মানুষের ৬ দশমিক ২ বছর, কুমিল্লার ৫ দশমিক ৯ বছর, ময়মনসিংহের ৫ দশমিক ৫ বছর, কক্সবাজারের ৪ দশমিক ৯ বছর, টাঙ্গাইলের ৬ দশমিক ৩ বছর, গাজীপুরের ৭ দশমিক ১ বছর ও সিলেটের মানুষের আয়ু ৩ দশমিক ৫ বছর বাড়ত।
এ ছাড়া বগুড়ার ৫ দশমিক ২ বছর, নোয়াখালীর ৬ দশমিক ৩ বছর, সিরাজগঞ্জের ৫ দশমিক ৪ বছর, দিনাজপুরের ৪ বছর, কিশোরগঞ্জের ৫ দশমিক ৭ বছর, রংপুরের ৩ দশমিক ৮ বছর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৫ দশমিক ৬ বছর, নারায়ণগঞ্জের ৬ দশমিক ৬ বছর, যশোরের ৫ দশমিক ৫ বছর রাজশাহীর ৪ দশমিক ৭ বছর, নওগাঁর ৪ দশমিক ৭ বছর, পাবনার ৫ দশমিক ৬ বছর, সুনামগঞ্জের ৩ দশমিক ৯ বছর, চাঁদপুরের ৬ দশমিক ৬ বছর, গাইবান্ধার ৪ দশমিক ৫ বছর, খুলনার ৬ বছর ও জামালপুরের মানুষের ৫ দশমিক ১ বছর আয়ু বাড়ত।
একিউএলআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ১৬ কোটি ৬৮ লাখ জনসংখ্যার সবাই এমন এলাকায় বসবাস করেন, যেখানে বস্তুকণা (পিএম ২.৫) দূষণের বার্ষিক গড় মাত্রা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানদণ্ডের চেয়ে বেশি। এমনকি সবচেয়ে কম দূষিত শহর লালমনিরহাটেও বস্তুকণা দূষণের হার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশিকা অনুযায়ী ৭ গুণ বেশি।
প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বাতাসে পিএম ২.৫ কণার ঘনত্ব ৬৬ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে মানুষের আয়ু আরও ২ দশমিক ৪ বছর কমে গেছে। এ ছাড়া ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার বায়ুদূষণ ২ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বায়ুদূষণের কারণে মানুষের গড় আয়ু তিন বছর কমছে।