সাবেক সংসদ সদস্য তামান্না নুসরাত দুই দিনের রিমান্ডে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তামান্না নুসরাতকে দুই দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামান আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।
প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী।
পিপি ওমর ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, তেজগাঁও থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য তামান্না নুসরাতকে আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
তামান্না নুসরাত নরসিংদী পৌরসভার সাবেক মেয়র লোকমান হোসেনের স্ত্রী। এ মামলায় তিনি ছাড়াও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
গত ২৮ সেপ্টেম্বর মিরপুর থেকে তামান্না নুসরাতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
মামলার কাগজপত্রের তথ্য বলছে, ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা তেজগাঁও থানার আনন্দ সিনেমা হলের সামনে মিছিল করে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। ঘটনাস্থল থেকে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।