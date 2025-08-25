বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার।    
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গাজী টায়ার্স কারখানার ছয়তলা ভবনে গত বছরের ২৫ আগস্ট আগুনে অন্তত ১৮২ জন নিখোঁজের দাবি করেন স্বজনেরা। সরকারি তদন্তেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। তবে গত এক বছরে তাঁদের উদ্ধারে কোনো তৎপরতা চালায়নি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ নিয়ে আজ প্রথম আলো অনলাইনের বিশেষ প্রতিবেদনটি অনেক পাঠকের সাড়া পেয়েছে।  

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে ঢোকার সময় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে হেনস্তার চেষ্টা করেছেন। নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল নগরের বাংলাবাজার এলাকার ওই বাড়ি থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

এক বছরেও হদিস মেলেনি নিখোঁজ ১৮২ জনের, কোনো তৎপরতাও নেই

গত এক বছর ধরে এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটি। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের রূপসী এলাকায় গাজী টায়ার্স কারখানায়

ঘটনার এক বছর পর এসে নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা বলছেন, শুরুতে তাঁরা প্রিয়জনের লাশ চেয়েছিলেন, এখন কেবল পোড়া হাড়গোড়গুলো চান। আরও পড়ুন:

নিউইয়র্কে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে হেনস্তার চেষ্টা

বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের দরজা ভাঙচুর করেন আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা

মাহফুজ আলম ঢোকার সময় কনস্যুলেট অফিসের সামনে আওয়ামী লীগের পতাকা হাতে, ‘জয় বাংলা’, ‘জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়ে কর্মী ও সমর্থকেরা বিক্ষোভ করেন। তাঁরা মাহফুজ আলমকে উদ্দেশ করে ডিম ছোড়েন। আরও পড়ুন:

প্রতিবেশীরা জানতেন না তৌহিদ আফ্রিদি বরিশালের বাড়িটিতে আছেন

তৌহিদ আফ্রিদি


গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ অভিযান শুরু করলে প্রতিবেশীরা জানতে পারেন, তৌহিদ আফ্রিদিকে ধরতে এই অভিযান। একজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে আজ সোমবার বলেন, ‘তৌহিদ আফ্রিদি এখানে লুকিয়ে ছিলেন, সেটা আমরা ধারণা করতে পারিনি। আরও পড়ুন:

ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কারা দেবে, জানিয়ে দিল রাশিয়া

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে গত সপ্তাহে বলা হয়, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন। যেমন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া। আরও পড়ুন:

১ লাখ বিনিয়োগে ১০০ কোটির সমান মুনাফা হয়েছিল কীভাবে

জ্যাকি শ্রফ ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা শ্রফ। ইনস্টাগ্রাম থেকে

সময়টা ১৯৯৫। ভারতে যাত্রা শুরু করল সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন। ঠিক তখনই জ্যাকি শ্রফ আর আয়েশা শ্রফ সাহসী এক পদক্ষেপ নিলেন—চ্যানেলটিতে বিনিয়োগ করলেন। আরও পড়ুন:

