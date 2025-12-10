নির্বাচনী তফসিলের পর বেআইনি জনসমাবেশ করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএমপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সব ধরনের বেআইনি ও অনুমোদনহীন জনসমাবেশ ও আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ডিএমপি।
আজ বুধবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী এ অনুরোধ জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ডিএমপি। এ বিষয়ে সম্মানিত নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করছে ডিএমপি।