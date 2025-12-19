বাংলাদেশ

ডেইলি স্টারও আক্রান্ত, সংবাদকর্মীদের রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা

ডেইলি স্টারও আক্রান্ত, সংবাদকর্মীদের রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা মধ্যরাতে প্রথম আলোর পর সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হলো ডেইলি স্টারও। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের কয়েক শ গজ দূরের দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে বৃহস্পতিবার রাতে হামলা হয়। হামলাকারীরা ভাঙচুরের পর ডেইলি স্টারের প্রধান কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ভবনের ভেতরে অনেক সংবাদকর্মী আটকে পড়েন। ছাদে উঠে আশ্রয় নিলেও ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন কেউ কেউ। আগুন নেভানোর পর তাঁদের মধ্যে স্বস্তি নামে। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে এই

প্রথম আলো ডেস্ক
মধ্যরাতে ডেইলি স্টারের প্রধান কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়
আগুনে জ্বলছে ডেইলি স্টারের প্রধান কার্যালয়
হামলাকারীরা ডেইলি স্টার কার্যালয়ের ভেতর থেকে আসবাব ও কাগজপত্র বাইরে এনে তাতেও আগুন দেয়
ডেইলি স্টার কার্যালয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্মী
ডেইলি স্টার কার্যালয়ে দাউ দাউ জ্বলছে আগুন, তা নেভাতে পানি ছিটাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ডেইলি স্টারের প্রধান কার্যালয়ের একটি কক্ষ
আগুন লাগিয়ে দেওয়ার সময় ডেইলি স্টার ভবনে আটকে পড়েন সংবাদকর্মীদের অনেকে। প্রাণ বাঁচানো নিয়ে সংশয়ে পড়েন তাঁরা। আগুন নেভানোর পর কান্নায় ভেঙে পড়া এক সহকর্মীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন আরেকজন
