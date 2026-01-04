শুভ সকাল। আজ ৪ জানুয়ারি, রোববার। গতকাল শনিবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
যুক্তরাষ্ট্র শনিবার ভোরে ভেনেজুয়েলাজুড়ে বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে ভোরের আগেই রাজধানী কারাকাস প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। এর কিছুক্ষণ পরেই ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, মার্কিন বাহিনী প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দী করে ভেনেজুয়েলা থেকে আকাশপথে দেশের বাইরে নিয়ে গেছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, স্বতন্ত্র তাসনিম জারাসহ আরও দুই শতাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের খবর পাওয়া গেছে। এর আগে গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার অন্তত ৯৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
এনামুল হাসানকে ছাড়িয়ে নেওয়ার বিষয়ে জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের ভাষ্য, এনামুল একসময় ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও পরে তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়ান। আর পুলিশের ভাষ্য, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এ জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে খেলোয়াড় বদল করার অনুমতি দেবে বিসিসিআই।
একজন মানুষের জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে কয়টি মুঠোফোন আছে, তা দেখা যাচ্ছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিফিকেশন রেজিস্টারে (এনইআইআর)। সেখানে গিয়ে নিজের নামে ৩০-৪০টি মুঠোফোন দেখে বিস্মিত অনেকে। তাঁরা চিন্তিতও। বিস্তারিত পড়ুন...