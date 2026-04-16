আর্থিক সক্ষমতা ও শক্তিশালী ভিত্তিতে ‘ডাবল–এ’ পেল প্রিমিয়ার সিমেন্ট

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আর্থিক শক্তি, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা এবং সামগ্রিক ঝুঁকির মাত্রা মূল্যায়নের জন্য ক্রেডিট রেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসির সর্বশেষ ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ করা হয়েছে, যা বিনিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করে।
এই রেটিং প্রদান করেছে বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য রেটিং সংস্থা ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড বা সিআরআইএসএল। তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, কোম্পানিটিকে দীর্ঘ মেয়াদে ‘ডাবল–এ’ (AA) এবং স্বল্প মেয়াদে ‘এসটি–টু’ (ST-2) রেটিং দেওয়া হয়েছে।
প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদি ‘ডাবল–এ’ রেটিং নির্দেশ করে যে প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসির ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী। সাধারণত ‘ডাবল–এ’ ক্যাটাগরির কোম্পানিগুলোকে উচ্চ মানের ক্রেডিটযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মানে হলো, কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি মজবুত, ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থিতিশীল এবং দীর্ঘ মেয়াদে ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। যদিও ‘ট্রিপল–এ’ (AAA) সর্বোচ্চ রেটিং, তবু ‘ডাবল–এ’ খুবই উচ্চ মানের একটি অবস্থান নির্দেশ করে।
দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি ‘এসটি–টু’ রেটিং কোম্পানির স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের সক্ষমতা নির্দেশ করে। ‘এসটি–টু’ মানে হলো, কোম্পানির তার স্বল্পমেয়াদি আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষমতা ভালো, তবে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এটি ‘এসটি–ওয়ান’ (ST-1) থেকে এক ধাপ নিচে হলেও এখনো নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য একটি অবস্থান হিসেবে বিবেচিত।
এই রেটিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিআরআইএসএল কোম্পানির বিভিন্ন আর্থিক ও অপারেশনাল তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তারা ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য বিবেচনায় নিয়েছে; অর্থাৎ কোম্পানির সাম্প্রতিক আর্থিক পারফরম্যান্স, আয়-ব্যয়, নগদ প্রবাহ, ঋণের পরিমাণ, সম্পদের গঠন ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এই রেটিং প্রদান করা হয়েছে।
এ ছাড়া শুধু পরিমাণগত তথ্যই নয়; বরং গুণগত বিষয়ও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, বাজারে অবস্থান, শিল্প খাতের প্রবণতা, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, কাঁচামালের প্রাপ্যতা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। এসব বিষয় একত্রে বিশ্লেষণ করে একটি সমন্বিত মূল্যায়ন করা হয়, যা রেটিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রেডিট রেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কারণ, এটি কোম্পানির ঝুঁকির মাত্রা বুঝতে সাহায্য করে।
সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসির এই ‘ডাবল–এ’ এবং ‘এসটি–টু’ রেটিং কোম্পানির আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ইতিবাচক প্রতিফলন। এটি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যতে কোম্পানির জন্য ঋণ সংগ্রহ বা নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ সহজ করতে পারে। তবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধু রেটিং নয়; বরং অন্যান্য আর্থিক সূচক ও বাজার পরিস্থিতিও বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।