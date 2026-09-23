তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক, সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রত্যয়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন দুই নেতা। একই সঙ্গে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ ও অভিন্ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের কথাও বলেন।
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারেক রহমান ও রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মধ্যে এ বৈঠক হয়।
জাতিসংঘ সদর দপ্তরের কাছে ‘৮২১ ইউনাইটেড নেশনস প্লাজায়’ অবস্থিত তুর্কি হাউসে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন তারেক রহমান।
প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এ কে এম নাজমুল হক এ তথ্য জানান।
নাজমুল হক জানান, বৈঠকে বাংলাদেশ-তুরস্কের মধ্যকার ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও জোরদারসহ বহুমাত্রিক করার লক্ষ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন দুই নেতা। একই সঙ্গে অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
দুই নেতার বৈঠকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বাংলাদেশ-তুরস্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, সমন্বয় অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।