প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের স্পিকার ও নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক গতকাল বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই তথ্য জানিয়েছে।
নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মাও গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে গতকাল ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ঢাকায় আসেন।
এদিকে খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গত মঙ্গলবার রাতে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মা ঢাকায় আসেন।
খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। গতকাল বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।