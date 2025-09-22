ব্রিটিশ কাউন্সিলে ‘কালচারাল হেরিটেজ প্রটেকশন’ শীর্ষক আয়োজন

ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় ‘কালচারাল হেরিটেজ প্রটেকশন’–বিষয়ক আয়োজন। এতে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা খাতে নিয়োজিত এবং আগ্রহী ব্যক্তিরা। এ আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক আলোচনা এবং সংলাপকে উৎসাহিত করা। পাশাপাশি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় এই খাতের সম্মিলিত অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করা।
অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি প্রতিনিধিদলের উপস্থাপনা ছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক রবিন কনিঙ্গাম। এই দল বর্তমানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কালচারাল প্রটেকশন ফান্ডের সহায়তায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ট্রেনিং প্রোগ্রামের’ দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে যুক্ত আছে।
সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক, গবেষক ও ব্যক্তিপর্যায়ে সংগঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেওয়া প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই আয়োজন পায় নতুন মাত্রা। অধ্যাপক কনিঙ্গাম ও তাঁর গবেষণাদলের উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে শুরু হয় আলোচনা পর্ব, যাতে উঠে এসেছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণে জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া উদ্যোগ এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিষয়ে বিশ্লেষণ।
এ আয়োজনে বক্তব্য দেন জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুজান ভাইজ, রুয়াং কালেকটিভ আর্টসের প্রধান সান্তুয়া ত্রিপুরা, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডিরেক্টর অব প্রোগ্রামস ডেভিড নক্স প্রমুখ।