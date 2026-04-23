বিশ্ব গ্রন্থ দিবসে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের শোভাযাত্রা

বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে ‘বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা’ করেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গবেষণা কর্মকর্তা কুমারেশ চন্দ্র বিশ্বাস।
বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বলেছে, এ বছর দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে তারা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর গুলিস্তান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিজস্ব ভবন থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। পরে এটি পল্টন, সচিবালয়, জাতীয় প্রেসক্লাব প্রদক্ষিণ করে আবার গ্রন্থকেন্দ্রে এসে শেষ হয়।
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক এ এইচ এম সাখাওয়াত উল্লাহর নেতৃত্বে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকাশক প্রতিনিধি, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা–উপজেলা থেকে আসা বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি প্রমুখ।