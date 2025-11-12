সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভসন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকটি হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) আজ বুধবার ও আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে অনলাইনে ক্লাস নেবে বলে জানালেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার কথা জানায়। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বৃহস্পতিবারের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জনমনে সৃষ্ট আতঙ্কের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। বিস্তারিত পড়ুন...
দেখতে অনেকটাই দেশি খলশে মাছের মতো। কিন্তু আকারে এর চেয়ে খানিকটা বড়। খাল-বিল আর ডোবার পানিতে জাল ফেললেই এখন উঠে আসছে এ মাছ। স্থানীয় জলাশয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এ মাছ এল, এটি সবার অজানা। আগ্রাসী মাছটির বংশবিস্তার বাড়াচ্ছে শঙ্কা। কারণ, এ মাছ অন্য মাছের বংশবিস্তারের জন্য হুমকি। বিস্তারিত পড়ুন...
নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয়ের নেপথ্যে ছিলেন এক কৌশলী চিন্তাশীল মানুষ। তিনিও অভিবাসী পরিবারের সন্তান, বয়সে তরুণ, তবে জন্ম যুক্তরাষ্ট্রেই। তাঁর নাম জারা রহিম। বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারে তাঁর জন্ম। এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ডিজিটাল কৌশলকে দারুণভাবে ব্যবহার করে কাজ করে চলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
সেঞ্চুরির পর ড্রেসিংরুমের দিকে ব্যাট উঁচিয়ে রাখা মাহমুদুল হাসানকে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে গেলেন অধিনায়ক, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে করতালি দিলেন। উইকেটে বোলারদের জন্য তেমন কিছু নেই। আয়ারল্যান্ডের বোলারদেরও বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কঠিন সময় দেওয়ার সামর্থ্য আছে বলে মনে হলো না। বিস্তারিত পড়ুন...
‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২ নভেম্বর থাইল্যান্ডে পৌঁছান ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ মুকুটজয়ী মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া জামান মিথিলা। ১২১টি দেশের প্রতিযোগী নিয়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে শুরু হয় ‘মিস ইউনিভার্স’-এর ৭৪তম আসরের মিশন। গতকাল মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ভোটে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে ভোটিংয়ে ৩ নম্বরে চলে আসে মিথিলার নাম। এই খবরে উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত ও আবেগতাড়িত তানজিয়া জামান মিথিলা। বিস্তারিত পড়ুন...