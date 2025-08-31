শুভ সকাল। আজ ৩১ আগস্ট, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হককে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাঠিপেটা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিবৃতিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা এবং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার আদায়ের পক্ষে সাহসী ভূমিকা রাখা রাজনীতিবিদ নুরুল হকের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানায়। বিস্তারিত পড়ুন...
জাতীয় পার্টিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিষিদ্ধ করাসহ তিনটি দাবি জানিয়েছে গণ অধিকার পরিষদ। অন্য দাবি দুটি হলো, আজ শনিবারের মধ্যে নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা এবং গতকালের হামলার ঘটনার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে হবে। বিস্তারিত পড়ুন...
খুলনা থেকে চিলাহাটিগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের দুই নারী যাত্রীকে (মা-মেয়ে) জুস পান করিয়ে অজ্ঞান করে খুলে নিলেন কানের দুল ও নাকের ফুল। এ সময় পাশের যাত্রী ঘটনাটি আঁচ করতে পেরে হাতেনাতে অজ্ঞান পার্টির সদস্য ফুল মিয়াকে (৫৫) আটক করেন। পরে যাত্রীরা ফুল মিয়ার কাছে থাকা জুস যাচাই করতে তাঁকে পান করালে তিনি নিজেও অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বিস্তারিত পড়ুন...
শ্রীলঙ্কার মডেল প্রমাণ করে গবেষণা ভাতা ও একাডেমিক ভাতা কীভাবে শিক্ষকদের উৎসাহিত করে। আর চীন দেখিয়েছে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে যদি রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে ধরা হয়, তবে স্বল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব। তাই বাংলাদেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পৃথক বেতনকাঠামো কেবল ন্যায্য দাবি নয়; বরং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের কৌশলগত শর্ত। বিস্তারিত পড়ুন...
নুরুল আমিন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে শেষবার গত ৯ মে কথা বলেছেন। ফোনকল খুব সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু খবরটি ছিল ভয়াবহ। নুরুল জানতে পেরেছেন, তাঁর ভাই কায়রুল ও আরও চার স্বজনসহ ৪০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে মিয়ানমারে বিতাড়িত করেছে ভারত সরকার। প্রাণ বাঁচাতে কয়েক বছর আগে এই রোহিঙ্গারা মিয়ানমার থেকে ভারতে পালিয়েছিলেন শরণার্থী হয়ে। বিস্তারিত পড়ুন...