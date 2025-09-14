বদরুদ্দীন উমর
বাংলাদেশ

বদরুদ্দীন উমরের স্মরণে শোকসভা ১৯ সেপ্টেম্বর, জাতীয় কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

লেখক-গবেষক, রাজনীতিক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের স্মরণে ১৯ সেপ্টেম্বর একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শনিবার বাংলা একাডেমির শহীদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

শোকসভা আয়োজনের জন্য ‘মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী বদরুদ্দীন উমর শোকসভা জাতীয় কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিমকে। আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ফয়জুল হাকিম ছাড়া কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন হাসিবুর রহমান, মুশতাক হোসেন, এস এম কামাল উদ্দিন, বজলুর রশীদ ফিরোজ, বেলাল চৌধুরী, মাসুদ রানা, আবুল হাসান রুবেল, আকবর খান, তৈমুর খান অপু, নাসিরউদ্দিন আহমেদ নাসু, মাসুদ খান, আফজালুল বাসার, হাসান ফকরি, মোহাম্মদ কাইয়ুম, কাজী ইকবাল, ফিরোজ আহমেদ, ফারুক ওয়াসিফ, ওমর তারেক চৌধুরী, মোহন রায়হান, শফি রহমান, মফিজুর রহমান লাল্টু, মুঈনুদ্দীন আহমেদ, আবিদুল ইসলাম, তাসলিমা আক্তার, শামসুজ্জামান মিলন, সাইফুজ্জামান হিরো, নাসিরউদ্দিন এলান, কামাল হোসেন বাদল, রফিক আহমেদ, সৌরভ রায়, মিতু সরকার, সাজ্জাদ সুমন, সুমন মল্লিক, রুমীয়া রুমী, দীপা মল্লিক, মাহফুজ আহমেদ, মোহাম্মদ বোরহান, আফরোজা ইসলাম আখি, বাচ্চু ভূঁইয়া, মিজানুর রহমান কচি, বিনয়ন চাকমা, উজ্জ্বল বালো, জান্নাতুল নাঈম, বকতিয়ার আবির চৌধুরী, ওবায়দুর ভূঁইয়া, রাহাত, মো. লিয়াকত আলী, আরিফ খান ইউসুফজাই, মো. আবদুস সাত্তার, সাদিকুর রহমান রাজু, রোনাল চাকমা, অংশালা মারমা, তাসকিনা ইয়াসমিন, অমল ত্রিপুরা, সাঈদ নোয়াব, বিধান দাস, কামরুন্নাহার, ঝুমুর, ইউসুফ রেজা ও মো. ইমরান খান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় ১৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বেলা ৩টায় বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে শোকসভা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

