দুদকের আবেদনে এনএসআইয়ের দুই কর্মকর্তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (এনএসআই) অতিরিক্ত পরিচালক এম এস কে শাহীন ও যুগ্ম পরিচালক বদরুল আহমেদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
সোমবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. শাহজাহান কবিরের আদালত দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।
দুদকের প্রসিকিউশন বিভাগের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক বিলকিস আক্তার এই দুই এনএসআই কর্মকর্তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
বদরুল আহমেদের বিষয়ে আদালতে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তদন্ত চলমান। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিনি দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। তিনি বিদেশে পালিয়ে গেলে তাঁর মাধ্যমে লন্ডারিং করা অর্থ পুনরুদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে।
অন্যদিকে এম এস কে শাহীনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, চাঁদাবাজি ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। তিনিও দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়, তিনি বিদেশে পালিয়ে গেলে তাঁর মাধ্যমে লন্ডারিং করা অর্থ পুনরুদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে।