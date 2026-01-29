জাহাজ বাড়িতে ‘জঙ্গি নাটক’ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল, হাসিনাসহ আসামি ৮

২০১৬ সালে ঢাকার কল্যাণপুরে জাহাজ বাড়িতে ‘জঙ্গি নাটক সাজিয়ে’ ৯ তরুণকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়েছে। এতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আটজনকে আসামি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে এই অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)। প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।
আনুষ্ঠানিক অভিযোগে শেখ হাসিনা ছাড়া অপর আসামিদের মধ্যে আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহিদুল হক, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সাবেক প্রধান মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।