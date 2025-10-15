বাংলাদেশ

চট্টগ্রামসহ চার জেলায় নতুন ডিসি

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

চট্টগ্রামসহ দেশের চার জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

ফেনীর জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামকে চট্টগ্রামে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব মনিরা হককে (আগে নওগাঁর ডিসি হিসেবে পদায়নের আদেশ হয়েছিল) ফেনী, বিদ্যুৎ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ সোলায়মানকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব আফছানা বিলকিসকে মাদারীপুরের ডিসি করা হয়েছে।

এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর নওগাঁর ডিসি মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালকে চট্টগ্রামের ডিসি হিসেবে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার থেকে তাঁকে সেখানে যোগ না দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আজ সেই বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। মানে, তিনি নওগাঁর ডিসি হিসেবেই থাকছেন।

