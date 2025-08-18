তিন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা

বড় অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দেশের তিন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
এই তিন ব্যবসায়ী হলেন এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম; জেমকন গ্রুপের মালিক ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ এবং নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার।
দুদক সূত্র জানায়, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে ৮০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, চটপটির দোকান ও রেস্তোরাঁ ব্যবসার নামে ভুয়া প্রতিষ্ঠান খোলেন তিনি। এসব প্রতিষ্ঠানের নামে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড টাকা তুলে আত্মসাৎ করা হয়। এ মামলায় তাঁর সঙ্গে আরও ২০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
জেমকন গ্রুপের মালিক ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদের বিরুদ্ধেও মামলা করেছে দুদক। তাঁর বিরুদ্ধে ৭ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ৪৫টি ব্যাংক হিসাবে ১০৯ কোটি টাকার বেশি অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এ ছাড়া নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার; ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ হোসেনসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৫৮ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা করেছে দুদক। অভিযোগে বলা হয়েছে, ঋণের নামে এই অর্থ তুলে আত্মসাৎ করা হয়েছে।