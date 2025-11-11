ককটেল বিস্ফোরণ
ধানমন্ডিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ধানমন্ডির ১১/এ সড়কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দুইজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের ধানমন্ডি বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার জিসানুল হক প্রথম আলোকে বলেন, দুজন মোটরসাইকেলে এসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে গেছে। কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। কেউ হতাহত হয়নি।

এ ছাড়া ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতির সময় দুই যুবলীগ নেতাকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ রাত পৌনে আটটার দিকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক দুজন হলেন ফরিদপুর সদর থানা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তন্ময় সাহা এবং ফরিদপুরের চর ভদ্রাসন উপজেলার গাজীরটেক ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরহাদ।

এ বিষয়ে জিসানুল হক বলেন, মিছিলের প্রস্তুতির সময় তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে রাজধানীর সূত্রাপুরে মালঞ্চ পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

