শুভ সকাল। আজ ১৯ মে, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে আবারও আবেদন করেছেন এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম। নিজের, স্ত্রী ফারজানা পারভীন এবং দুই ছেলে আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলম মাহিরের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের আবেদন করেছেন তিনি। বিএনপি সরকার গঠনের পর গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ আবেদন করা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে রংপুর পর্যন্ত মহাসড়ক সম্প্রসারণের জন্য। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয় গবেষণাগার উন্নয়নের নামে ভবন নির্মাণসহ নানা বিলাসী উপকরণ। যেমন মাল্টিপারপাস হল, সেমিনার হল, কনফারেন্স হল, লাউঞ্জ, দেড় শতাধিক পাঁচ তারকা হোটেলের সমমানের থাকার কক্ষ। আরও যোগ হয়েছে সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম, ইনডোর গেমস সরঞ্জাম বিলিয়ার্ড, স্নুকার, কার্ড রুম ইত্যাদি। বিস্তারিত পড়ুন...
১৩ মে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় গঙ্গা ব্যারাজ (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) বহু আগে থেকেই এ প্রকল্পের জন্য প্রয়াসী ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে এটাকে গঙ্গা ব্যারাজ নাম দেওয়া হয়েছিল। কারণ, প্রথম থেকেই এটা ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি ভাগাভাগি ইস্যুর সঙ্গে জড়িত ছিল। বিস্তারিত পড়ুন...
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ৯ মে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নানা পদক্ষেপ নেওয়ায় রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠেছে। একদিকে কলকাতার দক্ষিণ অংশে একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে ওই অঞ্চলে বুলডোজার দিয়ে কথিত বেআইনি স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু করা হয়েছে। অঞ্চলটি মুসলমানপ্রধান। এ ঘটনার জেরে সেখানে মানুষ বিক্ষোভ দেখান। বিস্তারিত পড়ুন...
সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে তাইজুল ইসলাম বললেন, ‘আরও একটু লম্বা করতে পারলে হয়তো দলের জন্য ভালো হতো। কারণ, উইকেট এখনো (ব্যাটিংয়ের জন্য) ভালো। আমরা যদি আরও কিছু জুটি গড়তে পারতাম, হয়তো ভালো হতো।’ বিস্তারিত পড়ুন...