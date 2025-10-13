টেকসই শিল্পোন্নয়নে এনভয় টেক্সটাইলসের সঙ্গে এডিবির সভা

রাজধানীর পান্থপথে এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের করপোরেট অফিসে গতকাল রোববার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সম্প্রতি এডিবি থেকে কোম্পানির সম্প্রসারণ ও টেকসই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য অনুমোদিত ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন প্যাকেজের পরিপ্রেক্ষিতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এডিবি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইনভেস্টমেন্ট অফিসার মো. মেহেদী হাসান এবং ফাইন্যান্স, প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স গ্রুপের অফিসার ফারজানা রহমান, এনভয় টেক্সটাইলসের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদসহ অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
সভায় এডিবি ও এনভয় টেক্সটাইলসের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় কুতুবউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এটি বাংলাদেশের টেকসই শিল্পোন্নয়নে আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এই অর্থায়ন আমাদের সম্প্রসারণের পরবর্তী ধাপকে ত্বরান্বিত করবে, যেখানে উদ্ভাবন ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করা হবে।’