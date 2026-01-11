বিএনপির প্রার্থী জালাল উদ্দিন ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ৫টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী জালাল উদ্দিন ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের পাঁচটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক এস এম মামুনুর রশীদের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ রোববার এই আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পাঁচটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়েছে, জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূত অর্থ উপার্জন করে তা নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে এনে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধ করার অভিযোগও রয়েছে। এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁর ও তাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা হিসাবগুলোর তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন হয়েছে, যা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক। প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়, জালাল উদ্দিন মানি লন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবগুলোতে লেনদেন করেছেন। যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলন করে বিদেশে পাচার বা গোপন করার আশঙ্কা রয়েছে। সে জন্য তাঁর পাঁচটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
এর আগে ২২ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জালাল উদ্দিন তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।