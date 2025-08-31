বিটিআই থেকে অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে এক্সক্লুসিভ হোম লোন দেবে ব্র্যাক ব্যাংক

অ্যাপার্টমেন্ট ক্রেতাদের ‘এক্সক্লুসিভ হোম লোন’ সুবিধা দিতে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কোম্পানি বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস লিমিটেডের (বিটিআই) সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্র্যাক ব্যাংক।
ঢাকায় ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ২৫ আগস্ট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং মো. মাহীয়ুল ইসলাম এবং বিটিআইয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এফ আর খান।
চুক্তির আওতায় বিটিআইয়ের নির্দিষ্ট প্রকল্প থেকে অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ে ইচ্ছুক গ্রাহকেরা ব্র্যাক ব্যাংকের আকর্ষণীয় হোম লোন সুবিধা উপভোগের পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ফ্রি ইন্টেরিয়র সাপোর্ট উপভোগ করতে পারবেন।
ব্র্যাক ব্যাংক মনে করে, এই উদ্যোগ গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করার ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। গ্রাহকদের জন্য সুবিধাজনক আবাসন অর্থায়ন ও ইন্টেরিয়র সল্যুশনের সুযোগ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক শেখ মোহাম্মদ আশফাক, সিনিয়র জোনাল হেড (নর্থ জোন) এ কে এম তারেক, রিজিওনাল হেড (ঢাকা সেন্ট্রাল ও নারায়ণগঞ্জ) সাজিয়া হোসেন এবং হেড অব রিটেইল সেলস মহবুবুল ফারুক খান। বিটিআইয়ের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মাশরুর হাসানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।