খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারতের পার্লামেন্টে শোক প্রস্তাব গৃহীত

ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন—দুই কক্ষেই বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, বুধবার লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর সেক্রেটারি জেনারেল এ ভাষণের লিখিত অনুলিপি উপস্থাপন করেন।
ভারতীয় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা খালেদা জিয়া ও ভারতের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠ করেন। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করতে খালেদা জিয়ার ভূমিকা সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
পিটিআইয়ের আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার রাজ্যসভার অধিবেশনে খালেদা জিয়া ও রাজ্যসভার সাবেক দুই সদস্যের জন্য শোক প্রস্তাব তোলা হয়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন তাঁদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। পরে প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বলেন, সেক্রেটারি জেনারেল প্রয়াত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের কাছে গভীর শোক ও সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে দেবেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি।’
সিপি রাধাকৃষ্ণন খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্বে থাকাকালীন সংক্ষিপ্ত পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘তিনি (খালেদা জিয়া) বাংলাদেশের উন্নয়ন ও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।’